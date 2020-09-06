Багдад, 6 сентября 2020, 22:44 — REGNUM Неизвестные обстреляли международный аэропорт столицы Ирака. Об этом 6 сентября сообщает портал Shafaq News со ссылкой на свои источники.
По данным источников, всего на территории воздушной гавани упали три реактивных снаряда.
О том, есть ли жертвы среди сотрудников аэропорта или пассажиров, не сообщается. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.
В настоящее время выясняются подробности данного инцидента.
Как передавало ИА REGNUM, 30 августа территорию аэропорта столицы Ирака обстреляли ракетами.
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