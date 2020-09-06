Москва, , 21:39 — REGNUM Легкий летательный аппарат — аэроплан — упал в Новой Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел 6 сентября в районе деревни Бабенки. По последним данным, в результате инцидента пострадали два человека.

«Упал аэроплан, — сказал источник. — Пострадали двое».

По факту падения аэроплана проводится проверка.

Как передавало ИА REGNUM, 22 августа в Южном Судане потерпел крушение грузовой самолет. ЧП, в результате которого погибли 17 человек, произошло недалеко от аэропорта Джубы.

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