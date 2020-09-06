Портленд, США, , 20:06 — REGNUM В Соединенных Штатах сотрудники полиции задержали более 50 человек во время беспорядков в Портленде, сообщает Associated Press.

По данным агентства, протестующие применили против силовиков «коктейли Молотова», после чего полицейские провели задержания.

Бутылки с зажигательной смесью применили против нескольких сотрудников правоохранительных органов, уточнили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 5 сентября, в Портленде полицейские задержали 27 участников демонстрации у здания ассоциации полиции.

Протестующие были одеты в шлемы и противогазы. Сотрудники полиции долгое время не предпринимали никаких действий, в какой-то момент в стражей порядка полетели бутылки и камни.

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