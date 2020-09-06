Минск, , 19:29 — REGNUM В Минске силовики задержали не менее 100 участников акции протеста, сообщила 6 сентября официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

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«Были административные задержания участников несанкционированных мероприятий, — сказала она. — Они были в течение дня по всей стране. Это более сотни задержанных».

Чемоданова назвала ситуацию в столице контролируемой.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 сентября, в Минске проходит очередная акция протеста. В целях обеспечения безопасности власти увеличили число нарядов и военнослужащих, а также была задействована спецтехника милиции и внутренних войск министерства внутренних дел.