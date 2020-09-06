Минск, , 18:46 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов в Минске задержали не менее 20 протестующих, которые не согласны с итогами президентских выборов в Белоруссии. Об этом сообщает 6 сентября БелаПАН.

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Журналисты отмечают, что сразу шесть автозаков подъехало к парку Победы возле Комсомольского озера.

«Силовики побежали в парк и задержали не менее 20 молодых мужчин», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 6 сентября в Минске проходит новая акция протеста. В целях обеспечения безопасности пассажиров в центре города были закрыты несколько станций метро.

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