Ростов-на-Дону, , 17:15 — REGNUM В Ростове-на-Дону в многоквартирном доме на улице Станиславского вспыхнул пожар. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 6 сентября.

В Ростове-на-Дону загорелся старинный дом ГУ МЧС России по Ростовской области

Сообщение о возгорании в экстренные службы поступило в 16:33 мск. По уточнённым данным, загорелась кровля двухэтажного кирпичного здания. По оперативной информации, площадь пожара составляет 150 кв. метров.

ИА REGNUM отмечает, что дом, расположенный по адресу улица Станиславского, 39, был введён в эксплуатацию в конце 19 века. Здание признано аварийным, жильцы расселены.