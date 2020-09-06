Одесса, Украина, , 14:13 — REGNUM О начале финального этапа поднятия и буксировки севшего на мель танкера Delfi сообщил 6 сентября на своем telegram-канале министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По словам министра, данный этап включает в себя откачку воды с танков, куда она была подана специально для обеспечения устойчивого состояния, испытание водотечности, перемещение на глубину, заведение тросов и устройств для обвязки танкера между баржей ДМ и плавкраном «Атлас-4», удостоверение в возможности перехода из акватории и собственно переход.

Напомним, танкер Delfi сел на мель в районе одесского пляжа «Дельфин» в ноябре 2019 года в результате шторма. Ранее президент Украины Владимир Зеленский требовал, чтоб судно было убрано до 20 июля 2020 года. Однако с ноября 2019 года, а также весь пляжный сезон судно находится недалеко от берегов одесского пляжа. Отметим, 1 сентября Хозяйственный суд Одесской области вынес решение об аресте имущества компании Mister Drake PC, владеющей затонувшим судном. Арестован был также танкер Delfi.