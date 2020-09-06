Токио, , 13:21 — REGNUM В Японии 1,6 млн человек в шести префектурах на юго-западе Японии получили приказ немедленно эвакуироваться из-за тайфуна «Хайшен», надвигающегося на регион, сообщает телеканал NHK.

6 сентября около полудня по мск приказы об эвакуации получили жители городов в префектурах Сага, Нагасаки, Кумамото, Оита, Миядзаки, Кагосима.

Кроме того, предупреждения о незамедлительной эвакуации были направлены более чем 5,6 млн человек в 10 префектурах.

Из-за тайфуна «Хайшен» остановлено движение на железной дороге, отменено авиасообщение.