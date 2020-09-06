Ростов-на-Дону, , 13:07 — REGNUM В Ростовской области потушили крупный лесной пожар, бушевавший четыре дня в Тарасовском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

«В 12:45 мск природный пожар в Тарасовском районе ликвидирован на площади 1 тыс. 598 га», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в течение нескольких дней борьбу с огнём вели несколько сотен человек и десятки единиц техники. К тушению пожара была привлечена авиация. Борьбу с огненной стихией осложнял сильный ветер.