Белгород, , 12:19 — REGNUM Два электровоза столкнулись в Губкинском городском округе Белгородской области. Погибших и пострадавших нет, сообщили 6 сентября ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Столкновение произошло около 04:55 на территории Лебединского горно-обогатительного комбината. После ЧП один из электровозов загорелся, обошлось без жертв.

На место пожара прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части, всего от спасателей привлекалось девять человек и три единицы техники.