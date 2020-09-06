Ровно, Украина, , 13:03 — REGNUM В Ровенской области Украины женщина подозревается в убийстве 45-летнего супруга и ранении 13-летней дочери, сообщили 5 сентября в пресс-службе регионального отделения национальной полиции.

Подозреваемая также пыталась покончить собой. Инцидент произошел недалеко от города Ровно в жилом массиве на территории Белокриницкого сельского совета ориентировочно в четыре часа утра 5 сентября по местному времени.

По предварительной информации 44-летняя женщина стреляла в мужа и дочь. Мужчина смог перед смертью позвонить отцу, который вызвал полицию. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.

Карета скорой помощи доставила 13-летнюю девочку в больницу. У нее зафиксированы множественные проникающие ранения грудной клетки.

В бессознательном состоянии в медицинское заведение доставили и подозреваемую. Женщина задержана и находится в специальной палате под охраной. Состояние подозреваемой оценивается как стабильное. Ее дочери проводится оперативное вмешательство.

Уточняется, что погибший мужчина работал в строительной фирме, а подозреваемая занималась преподавательской деятельностью. Семья характеризовалась позитивно. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, что побудило подозреваемую к совершению преступлений.

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