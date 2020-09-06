Атланта, США, , 08:03 — REGNUM Документы помощницы шерифа были уничтожены козлом, проникшим в служебный автомобиль в американском штате Джорджия. Об этом 5 сентября сообщил новостной портал TMZ.

Инцидент произошёл вечером 4 сентября в округе Дуглас. Помощница шерифа развозила служебные документы и, выходя из машины, не захлопнула дверь. Этим воспользовался гуляющий неподалёку козёл. Животное пробралось к автомобилю и стало с явным аппетитом пожирать документы, лежавшие на сидении.

Сотрудница полиции попыталась спасти бумаги и отогнать дерзкого рогатого «злоумышленника», но козёл в ответ атаковал женщину и ударил её рогами. На помощь сотруднице полиции пришли собаки, спугнувшие животное лаем.

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