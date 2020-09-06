Лондон, , 07:44 — REGNUM Как минимум шесть человек пострадали при нападении вооружённых ножами злоумышленников в Лондоне. Об этом 6 сентября сообщает Mirror.

Нападение на людей произошло вечером 5 сентября в районе Бекслихит на Бродвее. По предварительным данным, нападение совершила группа неизвестных злоумышленников.

В результате инцидента пострадали шесть человек. Состояние одного из пострадавших оценивается медиками как тяжёлое. По подозрению в совершении преступления полицией задержаны пять человек. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёх полицейских в Лондоне в результате нападения на них вооружённого ножом злоумышленника.

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