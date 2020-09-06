Сакраменто, США, , 07:03 — REGNUM Уведомление об эвакуации в связи с масштабным лесным пожаром получили жители американского штата Калифорния. Об этом 5 сентября сообщалось в Twitter Кливлендского национального леса.

Эвакуация объявлена в округе Сан-Диего из-за высокой скорости распространения пожара. Отмечается, что за несколько часов площадь возгорания возросла с 121 га до 404 га и продолжает расти.

На борьбу с огнём брошено большое количество авиационных и наземных средств и пожарных подразделений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о распоряжении выделить пострадавшему от лесных пожаров американскому штату Калифорния федеральную помощь, которое отдал президент США Дональд Трамп.

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