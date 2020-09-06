Порт-Вила, , 06:50 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,2 было зарегистрировано сейсмологами в южной части Тихого океана у берегов островного государства Вануату. Об этом 6 сентября сообщает геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 02:59 по всемирному координированному времени (5:59 мск). Эпицентр землетрясения находился в 101 км на северо-запад от столицы Вануату, города Порт-Вила, где проживают около 36 тыс. человек. Очаг был расположен на глубине 8,2 км.

Информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 6,2, которое произошло на территории Чили.

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