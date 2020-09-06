Норильск, Красноярский край, 6 сентября 2020, 06:37 — REGNUM Пожар на полигоне бытовых отходов «Байкал-2000» в Норильске ликвидирован, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Красноярскому краю.
«Пожар ликвидирован на площади 800 кв. м», — говорится в сообщении.
Напомним, пожар на полигоне начался днем 5 сентября. Там загорелся мусор и автомобильные покрышки на общей площади 300 квадратных метров. К 12:00 по московскому времени возгорание было локализовано. В тушении пожара принимали участие и силы компании «Норникель».