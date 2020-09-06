Сантьяго, , 05:27 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на территории Чили, сообщает Европейский Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 50 километрах к юго-юго-западу от города Кокимба. Глубина залегания очага подземных толчков составила 25 километров. Информации о пострадавших или повреждениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано в Тихом океане у берегов Индонезии. Данных о пострадавших не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

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