Токио, , 05:12 — REGNUM Рекомендацию об эвакуации в связи с приближением тайфуна «Хайшэнь» получили более ста тысяч жителей префектуры Миядзаки на юго-западе Японии. Об этом 6 сентября сообщило японское общественное телевидение.

Тайфун «Хайшэнь» движется в сторону самого южного региона Японии, префектуры Окинава. Ожидается, что он обрушится на побережье страны в ночь на 7 сентября. В настоящее время в Японии отменено около 550 внутренних авиарейсов, а рекомендацию об эвакуации получили более 100 тысяч жителей городов Хюга и Кобаяси в префектуре Миядзаки.

В префектуре Окинава из-за сильного штормового ветра произошли обрывы на линиях электропередач. Без энергоснабжения остались несколько тысяч жилых домов. На юге — юго-западе Японии приостановлено железнодорожное сообщение, сокращено количество рейсов между центральной и юго-западной частями страны. Метеорологи предупредили, что тайфун может принести с собой штормовой ветер и рекордное количество осадков в виде проливных дождей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о тайфуне «Майсак», от удара которого пострадала юго-западная часть Японии, а также Южная Корея, Северная Корея и Приморский край РФ.

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