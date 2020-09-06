Тернате, Индонезия, 6 сентября 2020, 04:49 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,9 были зарегистрированы сейсмологами в Тихом океане у берегов Индонезии. Об этом 6 сентября сообщает геологическая служба США (USGS)/
Землетрясение произошло в 00:21 по всемирному координированному времени (03:21 мск). Очаг подземных толчков располагался на глубине 26,6 км. Эпицентр землетрясения находился в 133 км на северо-запад от города Тернате в провинции Северное Малуку, население города составляет около 102 тыс. человек.
Информация о возможных разрушениях и жертвах не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,3, которое произошло в Индонезии возле побережья острова Суматра.
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