Сана, , 00:51 — REGNUM Четыре человека погибли в результате взрыва мины в провинции Шабва на юго-востоке Йемена, сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что на мине подорвался автомобиль с гражданскими лицами во время движения по дороге в районе Байхан. Отмечается, что среди погибших — один ребенок. Также были пострадавшие, число которых не называется. Их госпитализировали.

При этом все жертвы взрыва являлись членами одного племени.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября арабская коалиция сбила беспилотный летательный аппарат хуситов, запущенный из Йемена. БПЛА с взрывчаткой был направлен повстанцами в сторону гражданских объектов, расположенных ан юге Саудовской Аравии.

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