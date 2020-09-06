Остин, США, , 00:26 — REGNUM Несколько катеров затонули в американском штате Техас, в ходе парада лодок в поддержку президента США Дональда Трампа. Об этом 5 сентября сообщил телеканал Fox News.

Парад с участием нескольких сотен лодок, катеров и других судов состоялся на озере Трэвис в городе Остине. Представитель местного офиса шерифа пояснил, что в ходе мероприятия в полицию поступило множество вызовов от людей, терпящих бедствие на лодках. Ряд судов затонули.

Как уточнил представитель офиса шерифа, парад начался в 11:30 по местному времени, а первые сигналы о помощи стали поступать в 12:15 по местному времени. Информация о причинах и обстоятельствах произошедшего не сообщалась, данные о возможных пострадавших не поступали.

Лодочные парады в поддержку Трампа, действующего президента США и кандидата на пост главы государства на предстоящих президентских выборах, состоялись 5 сенттября в ряде американских штатов. К мероприятию присоединились города в штатах Флорида, Калифорния и Нью-Джерси.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что действующий президент США Дональд Трамп проигрывает по популярности у избирателей своему сопернику, кандидату в президенты от демократов Джозефу Байдену. По данным опроса, проведённого службой SSRS, за Трампа бы сейчас проголосовали 43% респондентов, а за Байдена — 51%.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден увеличил отрыв от Трампа по популярности — опрос