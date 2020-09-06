Париж, , 00:19 — REGNUM Двое военнослужащих французской армии погибли в ходе операции в Мали, сообщает пресс-служба президента Франции.

Согласно данным пресс-службы, бронированная машина, на которой передвигались военные, подорвалась на самодельном взрывном устройстве на севере Мали. В результате инцидента погибли двое военнослужащих, еще один получил ранения. Отмечается, что части французской армии, к которым принадлежали погибшие, участвовали в операции против исламистских радикалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа пятеро военнослужащих были убиты в Мали в результате нападения исламистов. Отмечалось, что боевики напали на военный конвой.

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