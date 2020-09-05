Дакка, , 21:06 — REGNUM К гибели не менее 21 человека, в числе которых один ребенок, привёл взрыв газа в одной из мечетей в столице Бангладеш, сообщает 5 сентября газета Dhaka Tribune.

Стоит отметить, что ранее СМИ сообщали о 12 погибших и около 50 пострадавших, получивших ожоги разной степени.

Напомним, вечером 4 сентября в портовом районе Нараянгандж произошла утечка из газопровода, проложенного под мечетью.

Скопившийся в здании газ взорвался при попытке включения кондиционера.

Местные власти не исключают, что список жертв взрыва будет расти, так как не менее 15 пострадавших находятся в критическом состоянии.

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