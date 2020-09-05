Белград, , 20:55 — REGNUM Один человек убит, еще один получил тяжелое ранение в результате стрельбы, которую устроил неизвестный в столице Сербии Белграде, сообщает 5 сентября национальный телеканал RTS.

Инцидент произошел в белградском районе Вождовац. Огонь открыл неизвестный мужчина, который тяжело ранил двух человек и скрылся.

Позднее один из раненых умер, а второй остается в тяжелом состоянии.

Полиция начала поиски стрелявшего.

Читайте ранее в этом сюжете: Митинги отбросят государство на десятки лет назад – президент Южной Осетии