Самара, 5 сентября 2020, 18:07 — REGNUM Стена трехэтажного дома, расположенного в центре Самары, обрушилась 5 сентября, сообщает региональное управление МЧС.
Поврежден жилой дом в Ленинском районе по адресу ул. Галактионовская, 153.
Обрушилась часть несущей стены, построенного в 1910 году. Пострадали три квартиры. Погибших и пострадавших нет.
В трехэтажном доме зарегистрированы 50 жильцов.
Власти сообщают об организации пункта временного проживания для них.
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