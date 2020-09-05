Самара, , 18:07 — REGNUM Стена трехэтажного дома, расположенного в центре Самары, обрушилась 5 сентября, сообщает региональное управление МЧС.

Поврежден жилой дом в Ленинском районе по адресу ул. Галактионовская, 153.

Обрушилась часть несущей стены, построенного в 1910 году. Пострадали три квартиры. Погибших и пострадавших нет.

В трехэтажном доме зарегистрированы 50 жильцов.

Власти сообщают об организации пункта временного проживания для них.

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