Минск, , 17:47 — REGNUM Двух журналистов белорусского телеканала «Белсат», которые вели прямой эфир с женского марша, задержали в Минске. Об этом в субботу, 5 сентября, сообщает интернет-портал Tut.by.

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По последним данным, инцидент произошел недалеко от Октябрьской площади.

«Задержаны журналисты телеканала «Белсат» Максим К. и Алена Д.», — говорится в сообщении интернет-портала.

Как передавало ИА REGNUM, 5 сентября пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич сообщила, что правоохранители в Минске задержали около 30 человек, которые принимали участие в несанкционированных акциях под негосударственнной символикой.

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