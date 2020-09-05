Каменск-Уральский, Свердловская область, , 15:33 — REGNUM В Свердловской области девять человек пострадали в результате ДТП. Один из них погиб, сообщает региональное УГИБДД.

Как пишет Накануне.Ru, авария произошла 4 сентября вечером на автодороге «Екатеринбург — Шадринск — Курган», в Каменском округе. 28-летний водитель автомашины ИЖ 2126−030 ехал со стороны Курганской области к Екатеринбургу и выехал выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Форд Фокус», за рулём которого был гражданин 1996 года рождения. Затем он столкнулся ещё с одной такой же машиной под управлением водителя 1992 года рождения.

В результате ДТП автомобили получили повреждения. Виновник аварии скончался. Четыре пассажира его машины, среди которых и 16-летняя девушка, получили травмы. Также оказались травмированы три пассажира и один водитель во встречных машинах. По предварительным данным, устроивший столкновение водитель уснул за рулём.