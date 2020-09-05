Уфа, , 15:47 — REGNUM В Башкирии рецидивист осуждён за изнасилование женщины. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба Белорецкого межрайонного суда республики.

В суде было установлено, что 28-летний подсудимый ехал на своем автомобиле. В какой-то момент он увидел женщину, пытающуюся остановить автомашину, чтобы уехать домой. Он согласился ее подвезти. Но следуя домой, мужчина остановился и пересел на заднее сиденье. Там он употребил алкогольный напиток. В этот момент он захотел изнасиловать свою попутчицу. Подсудимый насиловал женщину в течение пяти часов, при этом грозил ей убийством.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину подсудимый признал.

В результате суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в силу пока не вступил.

Отмечается, что ранее подсудимый уже был осужден за аналогичное преступление.

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