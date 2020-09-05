Уфа, , 15:27 — REGNUM Заморозки до минус двух градусов мороза ожидаются ночью в Башкирии. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Следите за развитием событий в трансляции: «Заморозки и отопительный сезон в России – все новости»

По сообщению пресс-службы ведомства, с 6 сентября по 7 сентября в ночное и утреннее время в Башкирии местами ожидается понижение температуры до — 2 °C. При этом на некоторых автодорогах ожидается туман с видимостью до 500м.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют соблюдать правила безопасности и напоминают, что в это время повышается вероятность возникновения бытовых пожаров из-за увеличения эксплуатации нагревательных приборов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самарской области ожидаются заморозки до –2 °С