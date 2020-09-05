Киев, , 13:19 — REGNUM В центре Киева днем 5 сентября произошло аварийное отключение оборудования, из-за чего в этом районе пропало электроснабжение.

Об этом сообщил оператор системы распределения «ДТЭК Киевские электросети».

Из-за аварии без света остались 34 дома и 12 учреждений на улицах Крещатик, Шелковичная и Бессарабская.

«Работаем над ремонтом оборудования и поэтапным переключением клиентов на резервное питание», — говорится в сообщении компании.

ИА REGNUM напоминает, что из-за изношенности инфраструктуры масштабные аварии электроснабжения в Киеве теперь происходят регулярно. Так, буквально 3 сентября в Киеве произошла авария на подстанции «Приорская», в результате чего былиобесточены сотни домов, а в конце августе в центре Киева из-за аварии без света остались две улицы.