Самара, , 14:48 — REGNUM Пропавшего 15-летнего подростка ищут в Самарской области. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба поискового отряда «Лиза Алерт» по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, подростка 2005 года рождения, проживающего в пгт. Стройкерамика Волжского района, ищут с 9 августа. Он был одет в синие джинсы и серую майку.

Волонтеры просят всех, кто знает его местонахождение обратиться на горячую линию поискового отряда.

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