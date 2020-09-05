Уфа, , 14:22 — REGNUM Субботники на водоёмах прошли в Башкирии. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба администрации Бирского района республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, 5 сентября экоактивисты из городов Уфа и Бирск провели экологический субботник на берегу озера Шамсутдин. Подобные акции прошли и на озёрах Аслыкуль, Кандрыкуль, а также на Голубом озере.

Отмечается, что на всех водоёмах было собрано порядка 20 кубометров мусора. В субботниках принимали участие местные жители, а также студенты, молодогвардейцы и чиновники.

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