Самара, , 14:46 — REGNUM Двух пострадавших эвакуировали спасатели по реке Волге в Самарской области. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, 4 сентября к спасателям поступило два вызова. Понадобилась помощь мужчине 1946 года с диагнозом ишемический инсульт и женщине 1969 года рождения с острой почечной недостаточностью.

Отмечается, что спасатели на двух катерах доставили пострадавших из села Рождествено на Центральную спасательную станцию, где они были переданы медицинским работникам скорой медицинской помощи для доставки их в больницу.

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