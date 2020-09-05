Тарасовский район, , 11:43 — REGNUM Лесной пожар в Ростовской области, бушующий со 2 сентября в Тарасовском районе, локализован на площади 1,6 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии 5 сентября.

«По состоянию на 7:00 мск лесной пожар в Тарасовском районе локализован на площади 1 тыс. 598 гектаров, ведётся окарауливание территории. Работа по тушению продолжается до полной ликвидации пожара», — уточнили в ведомстве.

С огнём ведут борьбу 469 человек и 124 единицы спецтехники. Начиная со 2 сентября, авиация сбросила 1 тыс. 691 тонну воды. В тушении заняты вертолёты Ми-8 и самолёт-амфибия Бе-200.

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