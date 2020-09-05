Самара, , 11:07 — REGNUM Мужчину обвинили в убийстве родителей в Самаре. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, в конце августа текущего года 40-летний обвиняемый в квартире убил своего отца и мать из-за неприязни к ним. После этого он скрылся с места происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства двух лиц.

Отмечается, что 4 сентября текущего года стражи порядка доставили обвиняемого в Самару из г. Санкт-Петербурга. Он уже дал признательные показания. Расследование дела продолжается.

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