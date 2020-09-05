Самара, , 11:06 — REGNUM Мужчину подозревают в незаконном хранении боеприпасов в Самарской области. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Елховском районе стражи порядка получили сведения о том, что мужчина может хранить у себя боеприпасы. При проверке данной информации, они обнаружили дома у подозреваемого 13 патронов калибра 5,66 мм, которые пригодны для стрельбы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам незаконного хранения боеприпасов. Расследование дела продолжается.

Отмечается, что подозреваемый мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление.

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