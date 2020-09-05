Самара, , 10:40 — REGNUM Четыре новых случая африканской чумы свиней (АЧС) выявлено в Самарской области. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, АЧС была подтверждена у павшей домашней свиньи в личном подсобном хозяйстве в селе Преполовенка Безенчукского района, у двух павших диких кабанов, найденных около села Токмакла в Челно-Вершинском районе, у домашней свиньи в п. Варламово Сызранского района, а также у погибшего дикого кабана, которого нашли рядом с г. Жигулевском.

Сообщается, что в настоящий момент в регионе всего выявлено 104 факта африканской чумы свиней.

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