Бухара, Узбекистан, , 10:32 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия в Бухарской области Узбекистана два человека скончались, один человек пострадал и был доставлен в больницу с травмами, сообщили 4 сентября в пресс-службе следственного департамента при министерстве внутренних дел Узбекистана.

Уточняется, что 4 сентября около 07:00 по местному времени (05:00 мск) водитель автомобиля Toyota не справился с управлением. Автомобиль ехал на свадьбу в направлении «Хорезм-Бухара» по автомобильной дороге А-380. ДТП произошло на 324 километре дороги, пролегающей по территории Ромитанского района. Не справившись с управлением, автомобиль выехал на левую часть дороги, где транспортное средство перевернулось.

29-летний водитель и 33-летний пассажир скончались на месте. Еще один 36-летний пассажир, находившийся в машине, был доставлен в медицинское учреждение с тяжкими телесными повреждениями.

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