Уфа, , 09:53 — REGNUM Мужчину подозревают в покушении на убийство пчеловода в Башкирии. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в конце августа в Мелеузовском районе стражи порядка получили информацию о том, что около д. Басурмановка был обстрелян дом на колесах. В медицинское учреждение был доставлен 61-летний местный житель с огнестрельным ранением. В короткие сроки полицейские установили подозреваемого в совершении этого деяния.

По предварительной версии, 61-летний мужчина занимается пчеловодством, поэтому часто находится на пасеке около населенных пунктов. Пчеловод принял на работу 36-летнюю женщину, чтобы она помогала ему по хозяйству. Ночью подозреваемый обстрелял домик на колесах, где спали мужчина и его помощница. Пасечник выбежал из домика. В этот момент послышался выстрел и дробь попала ему в левую кисть. Он бросился на стрелявшего, а поскольку оказался сильнее своего противника, то последний решил скрыться на мопеде, прихватив ружье.

Стражи порядка установили, что 49-летний ранее неоднократно судимый подозреваемый испытывал к помощнице теплые чувства. Полицейские задержали его и изъяли ружье.

По словам задержанного, он приревновал свою бывшую подругу к пчеловоду, поэтому решил совершить необдуманные действия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

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