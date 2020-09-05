Якутск, , 10:27 — REGNUM Работающие на одной из строек Якутска иностранные граждане помогли выбраться из горящей квартиры одной из семей, проживающей в городе. Об этом 4 сентября сообщает служба новостей «RuNews24.ru».

На размещенном в канале службы на видеохостинге Youtube ролике видно, как около десятка иностранных рабочих, растянув импровизированный из ковра батут, ловят им маленьких детей, которых их мать бросает из окна горящей квартиры.

Также уточняется, что пожар произошел 3 сентября в Калининском районе города в трёхкомнатной квартире, где находилось шесть человек — мать с двумя несовершеннолетними маленькими детьми и ее знакомые.

Кроме того, затем мигранты принесли со стройки канат, по которому из горящей квартиры смогли спуститься взрослые. В ходе инцидента никто не пострадал, по предварительным данным, причиной пожара стала игра детей с огнем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тело мужчины было обнаружено во время тушения пожара в частном доме в Башкирии.