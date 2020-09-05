Уфа, , 09:34 — REGNUM Два человека пострадали во время ДТП в Башкирии. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествие произошло ночью 4 сентября в с. Новые Сулли Ермекеевского района. Столкнулись автомобиль «Kia Rio», за рулем которого находился 19-летнего мужчина и автомашина «Nissan Tiida», под управлением 43-летнего местного жителя.

По предварительной версии, водитель «Kia Rio» поворачивая, не уступил дорогу. Стражи порядка установили, что мужчина был в нетрезвом состоянии.

Сообщается, что в этой аварии пострадали два пассажира «Kia Rio» 32-х и 18-и лет. Они были доставлены в больницу. В настоящее время специалисты выясняю все обстоятельства произошедшего.

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