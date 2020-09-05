Самара, , 09:00 — REGNUM Прицеп грузового автомобиля загорелся на автотрассе в Самарской области. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествие произошло ночью 5 сентября на автодороге Самара — Большая Черниговка. Грузовой автомобиль «ДАФ» ехал в сторону Самары. На 94 км этой трассы у грузовика загорелся прицеп. В результате одна полоса дороги была занята.

Отмечается, что к счастью никто не пострадал. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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