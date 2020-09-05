Ровно, Украина, , 08:59 — REGNUM В Ясногорской общеобразовательной школе в Ровенской области массово отравились дети, сообщается 4 сентября в пресс-службе регионального отделения национальной полиции Украины.

По информации сотрудников правоохранительных органов, директор учебного заведения сообщила, что 3 сентября в школу на занятия не пришли 68 учеников из разных классов. Одиннадцать из них обратились за помощью в медицинское учреждение. Потерпевшие жаловались на тошноту и рвоту. После оказания медицинской помощи детей отпустили.

По предварительной информации дети могли отравиться едой в школьной столовой или водой, которая централизовано поставляется в учебное заведение.

Следователи Сарненского отделения полиции начали досудебное расследование по части I 325 статьи Уголовного Кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харьковской области четверо детей отравились крысиным ядом.