Уфа, , 08:26 — REGNUM Загрязнение сельскохозяйственных земель нитратами и цинком выявили в Башкирии. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, информация о вывозе куриного помета с Башкирской птицефабрики на поля сельскохозяйственного назначения, которые расположены около СНТ «Рябинушка», «Весна» и «Эталон» поступила к сотрудникам Россельхознадзора в начале текущего года.

После обследования земель было установлено, что они загрязнены нитратами и тяжелыми металлами. Загрязнение произошло на площади 210 га из-за бесконтрольного складирования помета, а также из-за отсутствия регламентов по применению его в качестве удобрения.

В настоящее время сотрудники Россельхознадзора принимают меры по привлечению арендатора участка ООО «Элитные семена Башкортостана» к административной ответственности.

Отмечается, что в настоящее время Арбитражный суд Башкирии рассматривает исковое заявление Управления Россельхознадзора к этой же организации за подобное нарушение, которое выявлено в другой части данного земельного участка. При этом сумма исковых требований о возмещении ущерба составляет свыше 265 млн рублей.

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