Тарасовский район, , 08:11 — REGNUM Для тушения лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области авиация МЧС, Росгвардии и Минобороны РФ сбросила чуть менее 1 тыс. тонн воды. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

«Семь воздушных судов провели 186 сбросов воды общим объемом 944 тонны», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что, по данным на 18:00 мск 4 сентября площадь мощного лесного пожара в Тарасовском районе увеличилась до 1,5 тыс. га. По данным на 7:00 мск 5 сентября, распространение огня удалось остановить — пожар локализован.

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