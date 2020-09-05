Тарасовский район, , 08:03 — REGNUM Лесной пожар в Тарасовском районе Ростовской области локализован. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 5 сентября.

«В 6:00 мск проведена авиаразведка. Активного горения нет», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время в Каменском, Красносулинском и Тарасовском районах, где произошли крупные природные пожары, продолжает действовать режим ЧС.

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