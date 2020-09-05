Ростов-на-Дону, , 08:03 — REGNUM Площадь природного пожара в Ростовской области возросла почти до 1,6 тысячи гектаров. Об этом сообщают представители экстренных служб региона.

Напомним, что накануне стало известно о возрастании площади природного пожара в Тарасовском районе Ростовской области до 1,2 тысячи гектаров. Уточнялось, что возгорание удалось локализовать на трех из четырех участков.

На данный момент огонь населенным пунктам не угрожает, тем не менее площадь пожара увеличилась до 1560 гектаров.

В тушении пожара задействованы 469 человек при 124 единицах техники, в том числе задействованы семь воздушных судов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, природные пожары в Ростовской области на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов начались 2 сентября. На сегодняшний день известно, что в результате пожара погиб один человек, 46 пострадали. К 3 сентября пожары были ликвидированы во всех районах кроме Тарасовского.