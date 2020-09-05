Барнаул, , 07:22 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Как следует из данных оперативного штаба региона на утро 5 сентября, отмечен существенный рост пациентов с внебольничной пневмонией (3449 человек, плюс 29 за последние сутки) и ОРВИ (3609 человек, плюс 8 за последние сутки).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация – все новости»

Тяжелобольных — 118 (+ 2 пациента за последние сутки), тех, кто находится на аппарате ИВЛ — 40 (+7 пациентов за последние сутки). Не обошлось без пяти новых летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2. Общее число жертв составляет 361 человек.

Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 12 033 человека (+63 за последние сутки). За весь период в крае выздоровели 10 808 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что в Алтайском крае ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, а число больных пневмонией растёт, власти региона приняли решение о некотором послаблении карантинных ограничений: открыты кинотеатры.

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайские носители коронавируса стали чаще заболевать пневмонией