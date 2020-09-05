Каракас, , 06:14 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 на северо-востоке Венесуэлы, сообщает Венесуэльский фонд сейсмологических исследований.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 12 километрах к юго-востоку от города Макуро в штате Сукра. Глубина залегания очага подземных толчков составляла 37 километров. При этом сведений о пострадавших или повреждениях пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,6 на территории Панамы. Его эпицентр находился в 12 километрах от населенного пункта Финка-Бьянко на глубине 8,67 километров. Сведений о пострадавших не поступало.

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