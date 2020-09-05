Хартум, , 05:42 — REGNUM Совет по безопасности и обороне Судана ввел режим чрезвычайной ситуации на три месяца из-за наводнений в стране, сообщает агентство SUNA.

Сообщается, что в текущем году от наводнений в стране погибли 99 человек, еще 46 были травмированы. Также потоки воды привели к повреждению или разрушению более 100 тысяч домов. При этом частота дождей и наводнений в 2020 году побила рекорды 1946 и 1988 года.

Кроме того, в Судане создадут верховный комитет для борьбы с последствиями наводнений.

Как сообщало ИА REGNUM, также в результате наводнений ряд населенных пунктов в Судане лишился доступа к чистой воды. В связи с этим жителям этих районов стало тяжело соблюдать гигиену, особенно в условиях пандемии COVID-19.

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